Самый знаменитый мотоциклист Латвии: Нет плохой погоды, есть только неподходящая одежда!

28 апреля на открытие мотосезона в Риге собралось более 4000 мотоциклистов со всей Латвии. Президент Латвийской ассоциации мотоклубов Айвар Фреиманис, он же Фридис (Frīdis) утверждает, что количество энтузиастов выросло не только на мероприятии по случаю открытия сезона, но и в повседневной жизни. А все потому, что мотоцикл - это самый экономичный и экологичный вид транспорта, который к тому же занимает мало места и на нем через весь город можно проехать за 20 минут.

Фридис также поделился, что в этом году его железный конь так и не отправлялся зимовать, чтобы провести капитальный ремонт - погода была подходящей для заездов и на Рождество, и позднее в январе.

Обычно же после сезона мотоцикл основательно разбирают и к весне еле успевают снова собрать, поделился бывалый.

На этот сезон планы у мотоциклиста грандиозные - поехать в Италию, на Мальту, в Мурманск и Болгарию. «Погода на наши планы не повлияет. Нет плохой погоды, есть только неподходящая одежда,» - отшутился Фридис.

Встреченные на открытие девушки не скрывали радости по случаю начала сезона, однако многих огорчает факт, что некоторые мотоциклисты по-прежнему превышают скорость и не соблюдают правила дорожного движения, тем самым бросая тень на все движение мотоциклистов в Латвии.