Потрясающее начало мая: то жара до +26, то температура ниже нуля

В ближайшие дни в Латвии ожидаются резкие контрасты температуры. Самая теплая погода возможна 3 мая, когда температура повысится до +26 градусов, свидетельствует новейший прогноз.

В начале первой недели мая Латвия будет в теплом секторе циклона. В понедельник на юго-востоке страны температура поднимется до +22..+24 градусов, на остальной территории будет немного прохладнее, а на побережье - значительно прохладнее.

Под влиянием циклона пройдут дожди и грозы. Больше всего дождевых облаков будет в ночь с понедельника на вторник. Местами возможны сильные ливни с порывистым ветром и град.

Во вторник, 1 мая, будет от +8..+10 градусов на западном побережье Курземе до +22..+24 градусов на востоке страны.

В среду, вероятно, будет не теплее +20 градусов, а вот в четверг, по нынешним прогнозам, возможна жара до +26 градусов и гроза.

Ожидается, что с 4 мая существенно похолодает. В конце первой недели мая и в начале следующей ночная температура может опуститься ниже нуля.