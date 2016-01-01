Часть кафе устранила выявленные недостатки и смогут открыть летние террасы

Часть не соответствовавших правилам противопожарной безопасности летних кафе устранила недостатки, констатированные в ходе проверки Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), сказал председатель Латвийского общества ресторанов (ЛОР) Янис Ензис.
16 апреля руководитель Рижского городского строительного управления Ингус Вирцавс сообщил комитету развития города Рижской думы, что правилам противопожарной безопасности не соответствуют 14-15 планируемых этим летом в Риге летних террас.
Ензис сообщил, что после этого заявления ЛОР встретилось с Вирцавсом. Организации непонятно внезапное желание ГПСС за месяц до начала сезона ввести принятые Кабинетом министров в 2016 году правила противопожарной безопасности. Чтобы перестроить свою работу в соответствии с новыми правилами, предпринимателям нужно примерно полгода, то есть переходный период им обеспечен не был.
По мнению ЛОР, в Латвии условия, влияющие на предпринимателей, меняются достаточно быстро, что делает бизнес нестабильным и отпугивает иностранных инвесторов. Летние террасы жизненно важны для выживания значительной части кафе и ресторанов Риги, поэтому правила нужно вводить своевременно, чтобы у предпринимателей было время на подготовку.
На вопрос, известно ли, сколько кафе в Риге уже устранили выявленные ГПСС недостатки, Ензис ответил, что точной цифры нет, но заведения сотрудничают с представителями ГПСС, чтобы можно было открыть террасы.