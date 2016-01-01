Часть кафе устранила выявленные недостатки и смогут открыть летние террасы

16 апреля руководитель Рижского городского строительного управления Ингус Вирцавс сообщил комитету развития города Рижской думы, что правилам противопожарной безопасности не соответствуют 14-15 планируемых этим летом в Риге летних террас.

Ензис сообщил, что после этого заявления ЛОР встретилось с Вирцавсом. Организации непонятно внезапное желание ГПСС за месяц до начала сезона ввести принятые Кабинетом министров в 2016 году правила противопожарной безопасности. Чтобы перестроить свою работу в соответствии с новыми правилами, предпринимателям нужно примерно полгода, то есть переходный период им обеспечен не был.

По мнению ЛОР, в Латвии условия, влияющие на предпринимателей, меняются достаточно быстро, что делает бизнес нестабильным и отпугивает иностранных инвесторов. Летние террасы жизненно важны для выживания значительной части кафе и ресторанов Риги, поэтому правила нужно вводить своевременно, чтобы у предпринимателей было время на подготовку.

На вопрос, известно ли, сколько кафе в Риге уже устранили выявленные ГПСС недостатки, Ензис ответил, что точной цифры нет, но заведения сотрудничают с представителями ГПСС, чтобы можно было открыть террасы.