Приют Labās mājas: Случай с выброшенными щенками - «моральный упадок» общества

Как ранее сообщал Русский TVNET, накануне в Резекне в мусорном контейнере были найдены выброшенными только что родившиеся щенки. Руководитель приюта для животных «Labās mājas» Астрида Карклиня прокомментировала произошедший случай бессердечности жителей Латвии, отметив, что в стране по-прежнему нет понимания того, как обеспечить животным достойные условия для жизни.

Карклиня подчеркнула, что чаще в контейнерах находят новорожденных котят. Она считает, что такой поступок свидетельствует о «моральном упадке» и «отклонении этических норм общества». Ей страшно представить, как поступит человек в отношении своих близких, способный на такую жестокость с животными.

Главной мерой профилактики незапланированного размножения Карклиня считает стерилизацию.

«Мы не живем в каменном веке, в 21 веке стерилизация всем известна. И цены не такие, чтобы не позволить себе эту процедуру. А проблемы решились бы на весь век животного,» - убеждена Карклиня.

По ее мнению, в Латвии очень много информации, приютов, сообществ и активистов, которые готовы помочь в случае незапланированного пополнения у питомца, поэтому ни в коем случае нельзя отставлять животное в беспомощном состоянии в мусорном контейнере или мешках.

По информации LETA, всего в Резекненский приют было доставлено 13 щенков, двое из которых погибли.

Ранее в пятницу одна женщина разместила публикацию о восьми найденных щенках, один из которых уже был мертвым. Сегодня же одна из женщин в комментариях рассказала о еще шести найденных щенятах в другом контейнере у того самого дома.

В приюте пояснили, что щенки были выброшены сразу после рождения. Об этом свидетельствуют пуповины животных. Допускается возможность, что щенков пытались утопить, потому что они были мокрыми и наглотавшись воды.

В приюте допускают, что не все щенки выживут, но если это удастся, всем будут искать новый дом и хозяина.

Госполиция подтвердила, что получила информацию о происшедшем и оценит случившееся.