С обвинением против Спрудса выступил Luminor; банк также обвиняет своего бывшего сотрудника

Помимо бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, на этой неделе также был задержан бывший сотрудник банка Nordea Сандис Саулитис. Спрудса обвиняют в раздутых счетах за свои услуги по возврату 30 миллионов в интересах банка Nordea, он же утверждает, что действовал в рамках договора с банком, в воскресенье вечером сообщила передача Nekā personīga.

Экономическая полиция начала расследование против Спрудса по обвинению банка. Нынешний Luminor (создан путем объединения Nordea и DnB - прим. ред.) обвиняет и своего сотрудника, а в рамках следствия выступает в качестве потерпевшего.

Спрудсу вменяют непомерные счета за свои услуги, он в свою очередь в интервью Nekā personīga показал документы, подписанные должностным лицом банка, которые подтверждают договоренность платить ему щедрый процент от возврата 30 миллионного долга.

Какой долг возвращал Спрудс?

В Кекаве расположен комплекс логистических складов Dominante park, построенный еще в докризисном 2007 году. Этот объект построил предприниматель Рафаил Дейфтс - основатель движения Par labu Latviju и владелец Drogas. Еще в кризисные годы он взял кредит, чтобы построить Dominante Park 2 и Dominante Park3. Бизнес со съемщиками не пошел и возникли проблемы по возврату кредита.

Кредит в размере 30 миллионов компания Дейфта ООО Roņu ieleja 2 в 2008 году взяла в банке Nordea, но выплачивать его предприниматель так и не начал.

С момента выдачи кредита прошло два года, платежи не поступали, и банк обратился к услугам администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса.

Спрудс прокомментировал, что одной из задач в компании Roņu ielejа было прекратить ситуацию, при которой должник использует имущество, получает доходы от съемщиков и при этом не платит банку. Прервать этот замкнутый круг стоило 400 000 лат.

Как только предприятие Roņu ieleja 2 стало неплатежеспособным, оно поменяло адрес на улицу Антонияс 7. Назначенный судьей администратор уполномочила работать Айгара Лусиса, который заключил договор о бухгалтерских услугах с компанией Спрудса ООО Grāmatvedības standarts и о возмещении долга с ООО MS.

Помимо этого у Спрудса был отдельный договор с банком Nordea, который предусматривал, что ему полагаются 5% от всех возвращенных сумм плюс конкретные суммы за начатые неплатежеспособности. И это еще не все. На одном из собраний кредиторов было решено платить компании Спрудса Grāmatvedības standarts еще 25% от возвращенных денежных средств.

На данный момент банк Luminor считает, что гонорар был чрезмерным и поэтому обратился в полицию. Банк также обвиняет своего бывшего сотрудника, который допустил такие благоприятные условия для Спрудса.

На этой неделе в рамках начатого уголовного процесса помимо Спрудса были также задержаны администраторы неплатежеспособности Айгар Лусис, Марис Гулбис и бывший сотрудник Nordea Сандис Саулитис, который представлял банк на собраниях кредиторов компании Roņu ieleja 2.

Спрудс считает, что новое правление банка не владеет полной информацией о нюансах возмещения долгов, которую понимали дружественные Спрудсу сотрудники Nordea.

На данный момент идет следствие и еще многое предстоит выяснить. Начальник экономической полиции Петерис Бауска отметил, что проинформирует общество в том случае, если будет начато уголовное преследование названных лиц.