Эксперты в ужасе: латвийцы берут в кредит и не в состоянии отдать миллиарды евро

Долги латвийских жителей, которые должны быть погашены в соответствии с решением суда - огромны и исчисляются миллиардами евро. Чтобы справиться с финансовым гнетом, должники размещают объявления, что готовы взять в долг у своих соотечественников, - сообщает передача «LNT Ziņu TOP 10».

«Срочно необходимы 15 тыс. евро для улаживания финансовых дел. Есть стабильная работа, достаток могу доказать справкой из госслужб или распиской из банка. Соглашение заверим у нотариуса. Могу выплачивать приблизительно 250 евро в месяц», - говорится в одном из таких сообщений. Суммы, которые люди просят в долг - разные: от нескольких сотен евро до сотен тысяч.

Авторы объявлений и не скрывают, что находятся в должниках или даже в черном списке - а значит им запрещено брать кредит в лицензированных учреждениях.

В СГД отмечают, что такого рода финансовые взаимоотношения - это нелегальная деятельность. «Здесь надо понять, что физическая персона не может заниматься кредитованием как видом бизнеса. Фактически это уголовно наказуемо. Лицензии на такого рода деятельность у лица не будет», - объяснила директор Управления по налоговому контролю СГД Сандра Карклиня-Админе.

В то же время те, кто через объявления хочет решить свои финансовые проблемы, не защищены. Взять в долг у кого-то - это полностью непрогнозируемый процесс. Там могут быть «заоблачные» условия договора, высокие штрафные санкции, не говоря уже и о тех методах, которыми некоторые не гнушаются, когда им вовремя не отдают деньги", - говорит представитель PTAC Санита Дертмане.

Латвийская ассоциация заемщиков заявляет, что долги латвийцев - просто огромны. «Это как якорь, который не дает нам развиваться - рассказывает ее представитель Айварс Руди. - Вот только гражданские дела (это мы не касаемся уголовных процессов и административных дел) - на 5,5 млрд. евро! Плюс возьмем то, что еще не попало в суд - 600 млн быстрых кредитов и банковский сектор с 19 млрд, из которых выплата 20% кредитов уже задерживается.

Это много, очень! А если мы посмотрим на статистику - 75% латвийцев работают с официальной брутто-зарплатой до 1 тыс. евро. Большая часть должников загнаны в так называемую «серую зону". Это означает, что человек рано или поздно находит возможность заработать иными путями. В последнее время мы часто сталкиваемся с ситуацией, например, с дальнобойщиками, которые свою легальную деятельность регистрируют в Эстонии. Почему? Судебные исполнители добраться не могут», - говорит Руди.