Понедельник во многих местах в Латвии станет самым теплым днем в этом году

В понедельник во второй половине дня температура воздуха на большей части территории Латвии поднимется выше +20 градусов, в Даугавпилсе, возможно, даже до +25 градусов. Такой теплой погоды в Латвии не было с прошлого лета, свидетельствует метеорологическая информация.

В северной части Курземе, в Земгале на побережье Рижского морского залива, а также местами на севере Видземе температура воздуха сохранится ниже отметки +20 градусов, а на западном побережье Рижского морского залива под влиянием ветра и тумана не превысит +10 градусов.

Ожидается небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. В понедельник вечером на юге страны местами, с наибольшей вероятностью в Латгале, возможны сильные грозовые ливни, шквальный ветер и град.

Ветер преимущественно восточный, слабый до умеренного, в Курземе его скорость в порывах будет достигать 12 м/сек.

В Риге осадки маловероятны, воздух прогреется до +22 градусов, гораздо холоднее будет в северной части столицы, вблизи моря.

Погодные условия в Латвии определяет область низкого давления. Атмосферное давление в понедельник утром - 758-760 мм ртутного столба на уровне моря, в течение дня ожидается его понижение.