В распоряжение НВС передано две трети запланированных гусеничных разведывательных боемашин

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили от Великобритании уже 81 из 123 запланированных боевых разведывательных гусеничных машин, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил разделен на несколько этапов. В целом планируется закупить 123 единицы бронетехники. Первые бронемашины были доставлены в Латвию осенью 2015 года.

Перед доставкой из Великобритании техника проходит капитальный ремонт и модернизацию, все боемашины планируется получить до 2020 года.

Общие затраты на проект в течение десяти лет, в том числе на капитальный ремонт 123 платформ, запчасти, обучение латвийских специалистов, инфраструктуру и современное оснащение, составят 46,6 млн евро.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Латвия получила первые подержанные самоходные гаубицы от Австрии. До конца 2018 года планируется доставить из Австрии 47 единиц боевой техники.