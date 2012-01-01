В Латвии физическое или сексуальное насилие пережили 39% женщин

С 15-летнего возраста 38,6% женщин в возрасте 18-74 лет в Латвии пережили физическое или сексуальное насилие, заключили составители индекса равноправия полов Европейского института равноправия полов.

Этот показатель в Латвии выше среднего по ЕС, который составляет 33%.

При этом в Латвии значительно ниже, чем в ЕС, показатель за последний год: в Латвии в течение последнего года физическому или сексуальному насилию подверглись 6,3%, в ЕС - в среднем 7,8% женщин.

В Латвии многие опрошенные женщины признались, что пострадали от физического или сексуального насилия, но никому об этом не рассказали. В Латвии этот показатель составляет 32,1%, в ЕС - 13,4%.

В Латвии женщины страдают от насилия тяжелее, чем в других странах ЕС. Так, 84,1% пострадавших от физического или сексуального насилия женщин после этого столкнулись с проблемами со здоровьем. В ЕС этот показатель составляет в среднем 68,9%.

По сравнению с ЕС, в Латвии женщины реже страдали от насилия со стороны нескольких человек. 29,5% респондентов указали на насилие со стороны супругов и бывших супругов, а в EС в среднем о повторном насилии сообщили 37,4% опрошенных женщин. В Латвии от насилия со стороны супругов пострадали 60%, в ЕС - 43% пострадавших от насилия женщин.

В европейском индексе равноправия полов 100 пунктов означают полное равноправие, 1 - неравноправие, а в анализе насилия против женщины чем выше результат, те выше наблюдаемое в обществе насилие: 1 пункт означает, что насилия не существует, 100 пунктов - что оно чрезвычайно распространено. Показатель Латвии - 38,2, средний в ЕС - 27,5 пункта.

У Латвии все главные подпоказатели тоже выше средних в ЕС. Например, по распространению насилия Латвия получила 23,3 пункта - на 2,1 больше, чем в ЕС в среднем, по тяжести насилия - 58,4 пункта, на 11,5 больше.

Как сообщалось, в составленном Европейским институтом равноправия полов индексе равноправия полов Латвия получила 57,9 пункта и занимает 17-е место среди 28 стран ЕС. Это на 17 пунктов выше, чем в 2012 году, причем Латвия - одна из четырех стран ЕС, улучшивших показатели во всех шести сферах индекса: знания, деньги, работа, власть, время, здоровье.