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В Большом субботнике участвовали по меньшей мере 135 тыс. человек

LETA
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Фото: Ivars Soikāns/LETA

В состоявшемся 28 апреля Большом субботнике участвовали по меньшей мере 135 тыс. человек и в Латвии, и в других странах Европы, свидетельствует обобщенная его организаторами информация.

Как сообщили агентству ЛETA представители Большого субботника, общее количество собранных во время акции отходов станет известно через несколько недель, а пока из Риги вывезено уже 160 тонн мусора.

«Хотя официально было зарегистрировано около 1700 мест проведения субботника, фактическое их количество и число участников было больше, так как мероприятие проводилось также в официально не зарегистрированных местах. Несмотря на не очень хорошую погоду, активность жителей была высокой», - отметила руководитель акции Вита Яунземе.

Как сообщалось, в этом году Большой субботник проводился 28 апреля в 1700 официально заявленных местах по всей Латвии.

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