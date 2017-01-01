Во второй половине последнего дня апреля на юге Латгале воздух прогрелся до +25 градусов, это самая высокая температура в стране с 31 августа 2017 года, свидетельствует метеорологическая информация.

На Даугавпилсской станции метеонаблюдений «Latvenergo» столбик термометра поднялся до отметки +26 градусов.

На западном побережье Рижского морского залива - от Колки до Юрмалы - температура воздуха не превышает +7..+12 градусов, в окрестностях Талси и Руйены - +16 градусов. На большей части территории Латвии воздух прогрелся до +18..+23 градусов.

Индекс ультрафиолетовой солнечной радиации в середине дня в Руцаве достиг 5,2 пункта, самого высокого в этом году уровня.