На минувшей неделе истребители НАТО сопроводили два российских самолета

На минувшей неделе истребители союзников НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патруля, один раз поднялись в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов.

Двадцать шестого апреля истребители опознали два российских истребителя Су-35 и один Су-24. Группа самолетов следовала в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило министерство обороны Литвы в понедельник.

Самолеты летели с выключенными транспондерами, без летного плана, не поддерживали связь с региональными диспетчерами. Во время полета они развернулись и полетели в сторону континентальной части РФ.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии .