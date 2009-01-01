В российский список нежелательных лиц включен и мэр Вильнюса

Политик сообщил об этом в своем Фейсбуке.

«Сегодня я почувствовал, что работаю на самом деле хорошо, потому что мне сообщили, что и я в Мордоре нежелателен. Ощущение взаимное», - сказал он, сравнивая Россию с вымышленным королевством зла из эпопеи Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

Мэр утверждает, что он уже более десяти лет назад принял решение не ездить в Россию, а негативную реакцию этой страны он вызвал еще будучи министром юстиции. По его словам, это был пресс-релиз МИД РФ «о том, как я болезненно реагирую на их вопросы о мнимом фашизме и мнимых и настоящих героях».

«С того времени, уже будучи мэром, я еще и поиздевался над подаренной их послом водкой «Путинка«. Я публично отклонил их приглашение в оккупированный Крым, заявив, что охотно приеду, когда меня пригласит посол Украины. Я приветствую россиян, приехавших в Вильнюс за свободой и справедливостью. И вообще я представляю те ценности, которые чужды сегодняшнему Кремлю: свободу, уважение, право и мир», - отметил Р. Шимашюс.

МИД России в субботу сообщил, что в ответ на составленный Литвой «список Магнитского» Россия запретила въезд в страну «наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы, включая местных политиков, парламентариев и политологов».

О том, что были информированы информированы о включении в этот список, в пятницу сообщили в Фейсбуке обозреватель Римвидас Валатка, журналист телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас и журналист портала 15min.lt Довидас Панцеровас.

В список включены также председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне «аграрий» Витаутас Бакас, члены фракции Союза отечества - Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас, Аудронюс Ажубалис, Жигимантас Павилёнис, Мантас Адоменас.

Они указывают, что поставлены в известность, что не смогут посетить Россию в течение пяти лет.

В ноябре прошлого года сейм Литвы принял поправки к закону, неофициально названному именем умершего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. Этими поправками был запрещен въезд в Литву гражданам России, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег, нарушениями прав человека.

В обнародованном литовском «списке Магнитского» значится 49 фамилий граждан России, еще 21 россиянин был включен в список позже, из солидарности с Великобританией в связи с отравлением бывшего двойного шпиона.