Погрелись? Ночью ожидаются дожди и грозы

В понедельник вечером и в ночь на вторник во многих местах в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, ливни и туман, прогнозируют синоптики.

Предстоящая ночь будет самой теплой в этом году - температура воздуха понизится до +8..+15 градусов, местами на Курземском морском побережье - до +5 градусов.

Во вторник умеренный ветер сменит направление на западное, в первой половине дня в северной части Курземе его скорость в порывах может достигать 15 м/сек.

День будет преимущественно солнечным, облачность ожидается в восточных краях Латвии, где местами возможны кратковременные дожди, в приграничных районах - также грозовые.

Максимальная температура воздуха во вторник - от +8..+12 градусов на западном Курземском и северном Видземском побережье, где возможен туман, до +22..+24 градусов на востоке Латвии.

В Риге в ночь на 1 мая возможны кратковременные дожди и гроза; умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +13..+14 градусов. Днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, умеренный западный ветер вечером сменится слабым северным ветром, воздух прогреется до +21 градуса, на севере столицы будет на несколько градусов прохладнее.