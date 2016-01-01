Черная статистика мотосезона: в следующем году экзамен будет строже

Начальник отделения патрульной полиции Бюро полиции порядка Курземского регионального управления Госполиции Марек Витолс рассказывает: «По сравнению с 2016 и 2015 годами, в 2017 году мотосезон был сравнительно удачным. По сравнению с 2016 годом, в прошлом году было на одно происшествие меньше – в 2017 году было 14 происшествий, а в 2015 году был зарегистрирован 31 случай, когда в ДТП попадали водители мотоциклов».

Отвечая на вопрос, чаще ли в происшествия попадают мотоциклисты, или мопедисты, он поясняет: «Если взглянуть на статистику, видим неприятную тенденцию. Если в 2016 году водителей мопедов, попавших в ДТП, было лишь 11, то в 2017 году – уже 21. Таким образом, можем сделать вывод, что число водителей мопедов растет, этот вид транспорта становится популярнее. Также увеличивается удельный вес молодых водителей».

Из-за черной статистики намечаются изменения в экзамене по практическому вождению для получения удостоверения водителя мопеда. «Водителям мопедов важно знать, что в этом году для получения удостоверения водителя мопеда достаточно продемонстрировать навыки практического вождения на площадке, успешно выполнив 8 фигур. А в следующем году ДБДД планирует проверять навыки практического вождения у водителей транспортных средств этой категории и в дорожном движении. Точно так же, как это происходит у водителей транспортных средств категории А», – подчеркивает А.Ексте.