Лиепайчане напуганы: у кромки воды лежали погибшие лебеди

Семья с детьми в солнечный весенний день отправилась на прогулку по так называемой дамбе Голодова, где создано место для прогулок и вышка для наблюдения за птицами, но их выходной день омрачило увиденное – у кромки воды находились двое погибших лебедей.

«Неужели ни одна из служб не должна регулярно обследовать эту территорию, – недоумевает мама. – Неужели в излюбленном месте отдыха дети лиепайчан и туристы должны видеть такое?»

На вопрос, как часто обследуется и убирается территория, коммунальное управление порталу liepajniekiem.lv пояснило: «Территорию острова Зиргу и дамбу Голодова обхозяйствует ООО «Транзитс Л», выполняя заказ коммунального управления. В зимний сезон работы по уходу за территорией выполняются периодически, в среднем два раза в месяц. В летний сезон, с 1 мая до 30 сентября, эти работы выполняются два раза в неделю».

«Нельзя исключить ситуацию, что голуби выброшены на берег в период между обходами, – указывает коммунальное управление. – информировать самоуправленческий приют для животных о каждом случае, когда видите раненых или погибших животных, чтобы ответственные работники могли оперативно отправиться за ними».

Телефон самоуправленческого приюта для животных «Лаувас сирдс» в рабочее время – 634 43909; а вне рабочего времени, в выходные и праздничные дни – 26 660552.