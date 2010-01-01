В Вальпургиеву ночь в Латвии зарегистрировано более 10 000 ударов молний

Ночь с 30 апреля на 1 мая, которую в Европе знают как Вальпургиеву ночь, в Латвии было зарегистрировано более десяти тысяч ударов молний, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные LightningMaps.org. В прошлый раз столь интенсивная гроза была зарегистрирована в нашей стране в августе прошлого года.

Грозовые ливни затронули все регионы. Так, на западном побережье Курземе количество выпавших осадков достигла 12-14 мм, а самые сильные порывы ветра - до 20-22 метров в секунду, были зарегистрированы в Рижском порту и на Колке.

Ранним утром во вторник в Латвии местами идут кратковременные дожди, на дальнем востоке продолжается гроза. Облака частично закрывают небо. Дует слабый или умеренный юго-восточный ветер, который в течение дня сменит направление на юго-западное.

В 6 утра температура воздуха составляла от +5 градусов на Колке до 16 градусов в Даугавпилсе.

В Риге в праздничный день довольно облачно. В 6 утра температура воздуха составляла +14 градусов.

В понедельник максимальная температура воздуха составила от +10,5 градусов на Колке до +25 градусов в Даугавпилсе.