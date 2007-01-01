Богатеем? Жители Латвии стали больше тратить на развлечения

В этом году увеличился удельный вес жителей Латвии, которые могут тратить на развлечения больше денег, чем год назад, показал опрос, проведенный в марте агентством социологических исследований SKDS.

24% опрошенных указали, что их семьи в этом году тратят на развлекательные мероприятия больше денег, чем в прошлом году: 20% - согласны в этим утверждением скорее, 4% - полностью. В 2017 году таких респондентов было 20%.

38% респондентов указали, что скорее, еще 32% - совершенно определенно в этом году на развлечения тратят не больше, чем в прошлом.

До 6% увеличился удельный вес респондентов, которые не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Самым большим удельный вес жителей Латвии, которые могли тратить на развлечения больше средств, чем в предыдущем году, был в 2007 году - 33%, а самым маленьким - в 2010 году - 6%.