В Риге прошел очередной митинг против перевода школ на латышский язык

1 мая в Риге прошел очередной митинг против перехода на латышский язык обучения. На этот раз протестующие выразили своё несогласие с принятым законом под лозунгом «Перепокажем этот день» и «Победили «Чёрного Карлиса» в 2004 году, победим и в 2018». Русский TVNET вел прямую трансляцию с места событий.

Для безопасности участников шествия бульв. Бривибас в сторону Эспланады был полностью закрыт для движения транспорта.

FOTO: Виктория Пушкеле, Русский TVNET

В 12:00 протестующие собрались у театра Дайлес. К началу мероприятия собралось несколько сотен человек, присутствовали как люди старшего возраста, так и родители с детьми.

FOTO: Виктория Пушкеле, Русский TVNET

Многие были одеты в футболки с надписью «Я за русский язык» и держали в руках шарики «Мы за русские школы», имелись и транспаранты, а музыкальную поддержку оказывали барабанщики.

Акцией руководили так называемые защитники русских школ - в частности, присутствовали Татьяна Жданок и Владимир Линдерман.

FOTO: Виктория Пушкеле, Русский TVNET

Как сообщил корреспондент Русского TVNET с места событий, организаторы со словами «Кто за демократию - берите плакаты» раздавали всем желающим плакаты.

FOTO: Виктория Пушкеле, Русский TVNET

В самом начале шествия среди участников возник конфликт, в результате чего в дело вмешалась полиция. Присутствующие начали требовать у провокатора уйти прочь и скандировать «Уходи, уходи!» и «Ej prom!». Под аплодисменты мужчина в сопровождении стражей порядка все-таки покинул шествие.

FOTO: Виктория Пушкеле, Русский TVNET

К 12:45 шествие достигло своей финишной точки - Эспланады. Люди скандировали «Руки прочь от русских школ». Впрочем, по массовости шествие с митингом 2004 года не сравнить.

Отметим, что мероприятие вызвало удивление иностранцев и жителей, которые «не в теме». Наслаждающиеся весенним теплом люди в летних террасах кафе и многочисленные прохожие с недоумением провожали процессию взглядом, а многие незамедлительно доставали мобильные телефоны и фотоаппараты, чтобы запечатлеть «первомайскую демонстрацию».

FOTO: Виктория Пушкеле, Русский TVNET

Организаторы мероприятия вспомнили события 14-летней давности - тогда, 1 мая 2004 года, по их словам, на митинг в защиту русских школ в Риге собралось до 50 тыс. человек.

Шествие против принятых Сеймом поправок о постепенном полном переводе школьного обучения на латышский язык, закончилось без инцидентов, сообщили агентству LETA в полиции.