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Фото очевидца: иностранцы делают селфи с полицией

Русский TVNET
Фото: Очевидец TVNET

Несмотря на то, что большинство жителей Латвии использует теплую и солнечную погоду на всю катушку и отдыхает, некоторым приходится проводить время на работе. В частности, полицейским пришлось обеспечивать порядок на марше в защиту русских школ, который состоялся 1 мая в Риге.

Однако, судя по всему, хорошая погода благоприятно складывается и на настроении блюстителей порядка - полицейские во время шествия мило общались с иностранцами, которые не совсем понимали, что происходит на улицах столицы, желали им хорошего дня и не отказывали в селфи. Об этом свидетельствуют и фотографии, полученные Русским TVNET от очевидца.

FOTO: Очевидец TVNET

Очень мило! Уж лучше селфи с улыбчивым полицейским, чем фотографии с камер видеонаблюдения, приложенные к протоколу об административном нарушении, не правда ли?

FOTO: Очевидец TVNET
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