Список отмечаемых дней может пополниться Днем спорта и Днем науки

Депутаты от партии «Согласие» Иван Клементьев, Елена Лазарева, Андрис Морозов и Виталий Орлов предложили установить законом, что в третью субботу сентября в Латвии отмечается День спорта.

Депутаты Ингуна Судраба и Гунар Кутрис (NSL) предложили объявить 5 октября Днем учителя (педагога) вместо отмечаемого сейчас в первое воскресенье октября, а 10 ноября - Днем науки. С просьбой внести эти предложения к депутатам Сейма обратился Латвийский профсоюз работников образования.

Предложения поданы ко второму чтению поправок к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях.