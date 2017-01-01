В понедельник в Латвии побит национальный рекорд тепла 30 апреля

В понедельник во второй половине дня на Даугавпилсской станции метеонаблюдений столбик термометра поднялся до отметки +25,4 градуса, на 0,1 градуса превысив вселатвийский температурный рекорд на 30 апреля, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд тепла на 30 апреля в Латвии был установлен в 1977 году - +25,3 градуса.

Национальный рекорд тепла в Даугавпилсе был побит также 9 апреля, когда температура воздуха повысилась до +22,8 градуса.

В последний день апреля новый рекорд тепла был поставлен также в Скривери, где на 0,3 градуса был превзойден рекорд 1987 года (+23,5 градуса), и в Бауске, где такой же температурой был повторен рекорд тепла, зафиксированный 30 апреля 1987 года.

Самым холодным вчерашний день был в Колке, где воздух прогрелся только до +10,5 градуса.

Во вторник ночью Латвию пересек холодный атмосферный фронт, вызвавший грозовые ливни, местами сильные, со шквальным ветром. Скорость ветра в Лиепайском и Рижском портах в порывах достигала 20 м/сек, в Колке - 22 м/сек, а на станции метеонаблюдений на берегу моря в Даугавгриве - 26 м/сек.

Во вторник в Латвии преимущественно солнечно, облачность больше на востоке страны и местами в Курземе, где на части морского побережья сохраняется туман. Температура воздуха в середине дня - от +7..+9 градусов в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе до +21..+23 градусов в Селии и Латгале.

В ночь на 1 мая в Латвии было зарегистрировано более 10 тысяч разрядов молний, свидетельствуют данные «LightningMaps.org». Предыдущие такие интенсивные вспышки молний в Латвии наблюдались в августе 2017 года.