В Риге дети открыли сезон купания в фонтанах

Май в этом году начался с по-летнему теплой погоды. Несмотря на то, что на длинные выходные многие жители Риги покинули свои дома и отправились на природу, люди в городе остались, однако жара вынуждает их искать способы освежиться. Кто-то выбирает мороженое и прохладительные напитки, кто-то отсиживается в теньке, а дети не стесняются и купаются прямо в фонтане на Эспланаде!

По словам очевидца, поделившегося с Русским TVNET фотографиями, мальчиков не останавливает холодная вода: желание окунуться - сильнее.

FOTO: Очевидец TVNET

Напомним, в понедельник во второй половине дня на Даугавпилсской станции метеонаблюдений столбик термометра поднялся до отметки +25,4 градуса, на 0,1 градуса превысив вселатвийский температурный рекорд на 30 апреля, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд тепла на 30 апреля в Латвии был установлен в 1977 году - +25,3 градуса.

Во вторник в Латвии также сохраняется очень теплая погода - к 13 часам столбики термометров в столице показывали +19 градусов.