В ночь на среду ожидаются грозы, станет прохладнее

В ночь на среду, 2 мая, во многих местах в Латвии ожидаются кратковременные дожди, в Латгале и Селии - грозовые. Гроза местами будет сопровождаться сильными ливнями, градом и порывистым ветром. Ветер на большей части территории страны будет слабым, температура воздуха понизится до +5..+12 градусов.

Днем ожидается сухая погода, переменная облачность, солнечнее будет на юго-востоке Латвии.

В среду западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 9-14 м/сек., максимальная температура воздуха - от +9 градусов местами на морском побережье до +19 градусов в Латгале.

В Риге ночью возможен кратковременный дождь, днем - без осадков, с прояснениями. Ветер слабый, температура воздуха - от +10 до +11 градусов; днем скорость западного ветра в порывах может достигать 12 м/сек., температура воздуха не превысит +16 градусов.