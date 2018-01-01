«Dzīvnieku SOS»: в Вентспилсском крае сотни больных бездомных котов, до которых думе нет дела

«Хочу познакомить вас с шедевром безответственности людей... Это история не со счастливым концом...» - свой крик о помощи обозначило общество по защите животных «Dzīvnieku SOS», пару недель назад опубликовавшее просторный пост в социальной сети facebook о сотне беспризорных котов в округах Вентспилса, до которых никому нет дела. В посте активисты просят о финансовой помощи для стерилизации бездомных котов, ибо полубольные и полуголодные, они продолжают размножаться, - обрисовали проблему небезразличные жители.

«Есть такое известное место, как Вентспилс... Как сообщается на домашней странице - «Город, в котором уважают прошлое, думают о будущем и плодотворно работают сегодня». Похоже, на этот призыв отозвались только все брошенные коты... К сожалению, реальность такова. В Вентспилсе и ближайшей округе (например, в Таргале) есть места, в которых более 100 котов - и никто из них не кастрирован и не стерилизован! Все размножаются на ура.

Эти животные никому не нужны. Проходя мимо этих больных котов с гниющими глазами, люди с отвращением отворачиваются!

Но кто виноват? Человек! Своей безответственностью и эго. 21 век и такое мракобесие!», - жалуются в посте активисты «Dzīvnieku SOS», демонстрируя фотографии бездомных котов.

Организация рассказала, что к ним обратилась женщина, которая за свои деньги уже более трех лет сама стерилизует этих котов, в то время как думе нет до этого никакого дела. Поэтому «Dzīvnieku SOS» попросила всех, кто может, оказать финансовую поддержку, чтобы решить этот вопрос.

Пост широко распространился по социальной сети, многие поспешили высказать свое фе самоуправлению.

Коммунальное управление Вентспилсского самоуправления поспешило опровергнуть свое бездействие, отписав, что с начала 2018 года подписан договор о стерилизации 7 котов в месяц (84 кота в год). Ранее по договору стерилизовали 6 котов в месяц (72 в год). Общество, с которым договор подписан, свою работу выполняет на совесть и регулярно отчитывается. Также дума отметила, что за котов за пределами города, отвечает Вентспилсская краевая дума, так сказать, обвинения не по адресу.