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Миссию Балтийского воздушного патруля с мая возглавят португальцы, ее усилят испанцы и французы

BNS
иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Датских военных, выполнявших миссию Балтийского воздушного патруля в течение четырех месяцев, в среду сменят представители ВВС Португалии и Испании.

47-ую ротацию миссии возглавит Португалия, она будет патрулировать воздушное пространство Балтийских стран на четырех истребителях F-16, сообщило Министерство обороны Литвы.

Кроме того, миссию укрепят Испания и Франция. Первая направляет в Шяуляй шесть истребителей Eurofighter Typhoon, а вторая – четыре истребителя Mirage 2000-5, которые будут базироваться в эстонском Эмари.

Как говорится в сообщении, усиленную миссию предложили союзники.

«Усиленная миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО в Шяуляй обеспечит большую гибкость союзников в охране воздушного пространства в Балтийском регионе и предоставит возможности для тренировок вместе с подразделениями наблюдения и контроля над воздушным пространством Балтийских стран, подразделениями сухопутных и морских сил стран Балтии и союзников, а также в тренировках в предоставлении воздушной поддержки для дислоцированных в Балтийских странах и Польше боевых групп Сил передового базирования НАТО», - говорится в сообщении министерства.

Церемония смены контингентов миссии состоится в среду, 2 мая.

В ней планируют принять участие командующий литовской армией, генерал Йонас Витаутас Жукас, командующий Объединенными силами НАТО и ВВС США в Европе, генерал Тод Уолтерс, представители ВВС Латвии и Эстонии .

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