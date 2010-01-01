Спекулянты торгуют билетами на Праздник песни и танца с наценкой в 10 раз

За два месяца до начала XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца на порталах объявлений продают билеты на центральные мероприятия торжества, в десять раз превышающие их изначальную стоимость, пишет агентство LETA.

Например, на портале ss.com есть объявление, в котором некое лицо продает билеты на заключительный концерт «На звездной дороге» («Zvaigžņu ceļā») по 395 евро каждый.

В другом объявлении продаются билеты по 350 евро на «лучшие места» на праздничном заключительном концерте 8 июля. Автор объявления утверждает, что билеты куплены в кассе, и он может предъявить чек. И другие авторы объявлений, указавшие стоимость билетов свыше 300 евро, в описании аргументируют, что могут показать чек за покупку.

За билеты на большое представление танца «Земля Мары» («Māras zeme») в объявлениях просят немного меньше – самые дорогие из опубликованных на «ss.com» составляют 250 евро. Также есть билеты на центральные мероприятия по цене от 50 до 200 евро.

В объявлениях также встречаются предложения об обмене, например, билеты на «Vēl 100 gadi dejai» меняют на концерт «Māras zeme».

Как ранее сообщал Русский TVNET, билеты на Праздник песни и танца поступили в продажу 3 марта, и за пару часов были распроданы все центральные мероприятия.

В Латвии остро стоит вопрос, как организовать торговлю билетами на обозначенные мероприятия честно и справедливо.