В экзамене на водительские права категории B появились видео вопросы

С сегодняшнего дня в экзамен на водительские права категории B Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) включила видео вопросы, сообщили в Дирекции.

В теоретический экзамен добавлены 3 видео вопроса на следующие темы: дорога и погодные условия, предвидение опасности при дорожном движении и культура вождения.

Общее количество вопросов в экзамене останется прежним, также не изменится и продолжительность экзамена, как и его стоимость.

Представитель CSDD Юрис Тетерис ранее отмечал, что в видео вопросах представлена реальная ситуация на дороге, призывающая водителя думать, анализировать и принимать верное решение, безопасное для движения.

«Используя решения новейших технологий, теперь каждый может виртуально пережить непростую ситуацию, даже опасную. Такой подход развивает способности предвидеть ситуации и учит наиболее подходящему поведению, таким образом повышая безопасность движения и культуру на дороге,» - пояснил Тетерис.

С 29 марта CSDD знакомит представителей автошкол с изменениями в проведении экзаменов.