KNAB переехал в новое здание; Место замначальника пока останется вакантным

Фактическим и юридическим адресом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с сегодняшнего дня будет ул. Цитаделес, 1 в Риге.

Остальные реквизиты бюро, в том числе номера телефонов, останутся без изменений, сообщили агентству ЛЕТА в KNAB. Первоначально бюро находилось на ул. Алберта, затем несколько лет на ул. Бривибас.

Арендная плата за помещения составит в этом году 349 тыс. евро.

Также сообщается, что место замначальника KNAB по вопросам борьбы с коррупцией пока останется вакантным. Так будет до следующих распоряжений начальника KNAB.

Других комментариев бюро не дает, поэтому не ясно, каким образом будет подыскиваться преемник вышедшей в отставку замначальника Илзе Юрчи.

Юрча приняла решение отправиться на пенсию по выслуге. Последним днем ее работы было 27 апреля. Юрча 1963 г. рожд. работала в БПБК фактически с его основания.