Полиция: гражданка Латвии в Индии была убита при попытке изнасилования

Пропавшая в Индии гражданка Латвии Лига Скромане, тело которой в апреле было найдено в лесу на берегу реки на юге Индии, была задушена, сообщает газета «Indian Express», ссылаясь на полицию.

Вскрытие показало, что женщину душили более одного человека. Она была убита при попытке изнасилования. На теле были внешние повреждения, полученные, вероятно, во время борьбы. Факт сексуального насилия не может быть подтвержден, так как тело находилось в стадии разложения, заявили в полиции.

Задержано несколько человек, которые допрашиваются.

Ранее тест ДНК подтвердил, что найдено тело 33-летней Лиги Скромане.

Останки женщины найдены на берегу реки в столице штата Керала Тируванантапyраме. Как сообщил комиссар городской полиции П. Пракш, тело гражданки Латвии было изуродовано, у него отделена голова.

Как сообщалось, Лига Скромане пропала в Керале 14 марта. В Индию женщина, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой. Без ведома сестры Лига покинула центр, и с тех пор о ее судьбе ничего не было известно.