Кучинскис: во многих случаях претензии к системе э-здравоохранения не обоснованы

Во многих случаях, когда медики не могут полноценно работать с системой электронного здравоохранения (СЭЗ), виноваты на самом деле устаревшие компьютеры или программное обеспечение, а не сама система, заявил премьер-министр Марис Кучинскис в передаче LNT «900 секунд».

По его словам, СЭЗ является приоритетом здравоохранения, и никаких отступлений в этом процессе не будет.

Кучинскис сказал, что ответственные за систему будут очень внимательны с дальнейшими действиями, особенно потому, что любые помехи могут использовать себе на благо медработники, возражающие против СЭЗ.

Премьер опроверг утверждения Латвийской ассоциации семейных врачей о том, что СЭЗ осложняет их работу. По словам Кучинскиса, на прошлой неделе система работала с помехами всего три часа. Если она не работает, у врачей есть право выписывать бумажные рецепты, которые примет любая аптека.

Семейные врачи заявили о своей готовности провести акцию протеста из-за проблем с СЭЗ.