Автовладельцев душат со всех сторон: цены на ОСТА увеличили почти в два раза

Стремительный рост цен на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСТА)стал неожиданностью и вызвал вопросы о прейскуранте страховщиков и признанных ими автосервисов, а также сомнения в добросовестности их действий.

Владельцы легковых авто шокированы почти двухкратным увеличением цен на ОСТА. Автомашины, попавшие в ДТП и ремонтируемые в установленных страховщиками сервисах не всегда получают новые детали, нередко расходится представление автовладельцев и ремонтников о разумных сроках.

По словам члена правления Латвийской автоассоциации Ингуса Рутиньша, на эти вопросы не может быть единственного ответа.

«Автовладельцам не нравится рост цен на страхование, но другого выхода нет, особенно после того, как страховщики, борясь за клиентов, долгое время держали необоснованно низкие цены, которые не могут покрыть затраты от ДТП», - сказал он. Рутиньш допускает, что цены могли бы расти постепенно, на 10-15% в год. Затраты на ремонт автомашины после среднестатистической аварии составляли около 800 евро.