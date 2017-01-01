Программист-ПТУшник и дизайнер из техникума: Есть ли жизнь после 9 класса?

ПТУ и «технари» долгое время являлись синонимами последней надежды всех двоечников, знаний которых не хватало для того, чтобы поступить в 10-й класс. Нам казалось, что подобные учебные заведения не дают студентам необходимую базу, а специальности, осваиваемые в средне-специальных учебных заведениях даже если и востребованы, то обязательно - низкооплачиваемы. Сегодня ситуация выглядит иначе - в то время, пока латвийские ВУЗы ежегодно выдают диплом о высшем образовании сотням юристов, «пиарщиков» и менеджеров, на рынке труда ощущается нехватка представителей многих профессий, которые получают выпускники училищ. Не стоит забывать и о том, что выпускники профессиональных школ вместе с профессией получают и среднее образование - а значит, смогут продолжить свой академический путь, если решат продолжить учёбу в университете.
Несколько десятков лет назад считалось, что учёба в так называемых ПТУ - удел «отстающих» подростков, которые не в состоянии освоить школьную программу и один из самых худших сценариев на пути к получению образования.
Сегодня студенты профессиональных училищ и школ получают не только среднее профессиональное образование, но и стипендию до 150 евро, а в 19-20 лет имеют специальность и опыт работы, приобретенный во время учебной практики.
Наиболее востребованными профессиями, представителей которых работодатели в 2017 году пытались найти с помощью Государственного агентства занятости, являлись водитель грузового автомобиля, повар, плотник, специалист по бетонным работам и подсобный рабочий.
Кроме того, всегда актуальны вакансии для строителей, специалистов по отделочным работам и т.д.
Говоря о самых востребованных специалистах на латвийском рынке труда, можно выделить программистов, психологов, руководителей проектов, связанных с информационными технологиями, консультантов по продажам и статистов.
Подобные специальности также можно освоить после 9 класса. А ещё - сделав выбор в пользу профессиональной школы, можно стать дизайнером, стилистом, техником машиностроения, бухгалтером, web-разработчиком, специалистом по рекламе, логистом, программистом, ассистентом стоматолога, пищевым технологом и даже механиком корабля!
Русский TVNET изучил все государственные профессиональные средние школы в Риге (а в некоторых даже побывал лично!). Мы также пообщались с преподавательским составом и вполне успешными выпускниками некоторых учебных заведений. Подробнее - в следующих публикациях, а пока предлагаем узнать чему и где в столице Латвии можно научиться уже после 9 класса.
|учебное заведение
|специальности
|контакты
|Рижское Ремесленное училищe №3
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|www.3arodskola.lv
|Рижский техникум искусств и медиа
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|www.rmmt.lv
|Рижский техникум стиля и моды
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|www.rsmt.lv
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Рижская Торговая профессиональная средняя школа
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|www.rtpv.edu.lv
|Рижский государственный техникум
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|www.rvt.lv
|Рижский первый медицинский колледж
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|www.rmk1.lv
|Рижский строительный колледж
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|www.rck.lv
|Рижский технический колледж
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|www.rtk.lv
|Колледж предпринимательства Банковской высшей школы
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|www.koledza.ba.lv
|Рижский техникум туризма и творческой индустрии
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|www.rtrit.lv
|Морская школа Латвийской морской академии
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|www.jurskola.latja.lv
Кстати, в прошлом году Латвийская конфедерация работодателей проводила опрос предпринимателей, в ходе которого удалось установить - среди рекомендованных работодателями профессионально-технических учебных заведений и колледжей первое место занял Рижский технический колледж, второе - Рижский государственный техникум, третье - Рижский техникум туризма и творческой индустрии.
Как мы видим, сегодня большинство профессиональных школ не имеют ничего общего со стереотипами о «гетто», где учатся те, кого не взяли в 10-й класс, а молодые люди всё чаще осознано выбирают обучение востребованным профессиям в среднеспециальных учебных заведениях.