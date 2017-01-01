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Программист-ПТУшник и дизайнер из техникума: Есть ли жизнь после 9 класса?

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Vladimir Smirnov/TASS

ПТУ и «технари» долгое время являлись синонимами последней надежды всех двоечников, знаний которых не хватало для того, чтобы поступить в 10-й класс. Нам казалось, что подобные учебные заведения не дают студентам необходимую базу, а специальности, осваиваемые в средне-специальных учебных заведениях даже если и востребованы, то обязательно - низкооплачиваемы. Сегодня ситуация выглядит иначе - в то время, пока латвийские ВУЗы ежегодно выдают диплом о высшем образовании сотням юристов, «пиарщиков» и менеджеров, на рынке труда ощущается нехватка представителей многих профессий, которые получают выпускники училищ. Не стоит забывать и о том, что выпускники профессиональных школ вместе с профессией получают и среднее образование - а значит, смогут продолжить свой академический путь, если решат продолжить учёбу в университете.

Несколько десятков лет назад считалось, что учёба в так называемых ПТУ - удел «отстающих» подростков, которые не в состоянии освоить школьную программу и один из самых худших сценариев на пути к получению образования.

Сегодня студенты профессиональных училищ и школ получают не только среднее профессиональное образование, но и стипендию до 150 евро, а в 19-20 лет имеют специальность и опыт работы, приобретенный во время учебной практики.

Наиболее востребованными профессиями, представителей которых работодатели в 2017 году пытались найти с помощью Государственного агентства занятости, являлись водитель грузового автомобиля, повар, плотник, специалист по бетонным работам и подсобный рабочий.

Кроме того, всегда актуальны вакансии для строителей, специалистов по отделочным работам и т.д.

Говоря о самых востребованных специалистах на латвийском рынке труда, можно выделить программистов, психологов, руководителей проектов, связанных с информационными технологиями, консультантов по продажам и статистов.

Подобные специальности также можно освоить после 9 класса. А ещё - сделав выбор в пользу профессиональной школы, можно стать дизайнером, стилистом, техником машиностроения, бухгалтером, web-разработчиком, специалистом по рекламе, логистом, программистом, ассистентом стоматолога, пищевым технологом и даже механиком корабля!

Русский TVNET изучил все государственные профессиональные средние школы в Риге (а в некоторых даже побывал лично!). Мы также пообщались с преподавательским составом и вполне успешными выпускниками некоторых учебных заведений. Подробнее - в следующих публикациях, а пока предлагаем узнать чему и где в столице Латвии можно научиться уже после 9 класса.

учебное заведение специальности контакты
Рижское Ремесленное училищe №3
  • делопроизводитель
  • сварщик
  • металлообработчик
 www.3arodskola.lv
Рижский техникум искусств и медиа
  • дизайнер интерьера
  • техник отделочных работ
  • специалист по визуальной рекламе
  • дизайнер одежды
  • столяр
  • видеооператор
  • web-разработчик
  • специалист по дизайну мультимедий
  • и т.д.
 www.rmmt.lv
Рижский техникум стиля и моды
  • парикмахер
  • стилист
  • визажист
  • специалист фото дизайна
  • специалист стиля одежды
 www.rsmt.lv

Рижская Торговая профессиональная средняя школа
  • коммерческий работник
  • специалист по логистике
  • специалист ресторанных услуг
  • специалист по обслуживанию клиентов
  • специалист общественного питания
 www.rtpv.edu.lv
Рижский государственный техникум
  • техник машиностроения
  • секретарь
  • бухгалтер
  • электрик
  • техник полиграфического производства
  • коммерческий работник
 www.rvt.lv
Рижский первый медицинский колледж
  • ассистент стоматолога
  • зубной техник
 www.rmk1.lv
Рижский строительный колледж
  • ассистент реставратора
  • техник архитектуры
  • техник инженерных коммуникаций
  • техник отделочных работ
 www.rck.lv
Рижский технический колледж
  • программист
  • специалист по компьютерным системам
  • специалист в сфере телекоммуникаций
  • секретарь
  • специалист по металлообработке
  • специалист по телемеханике и логистике
  • и т.д.
 www.rtk.lv
Колледж предпринимательства Банковской высшей школы
  • бухгалтер
  • коммерческий работник рекламных услуг
 www.koledza.ba.lv
Рижский техникум туризма и творческой индустрии
  • повар
  • технолог пищевых продуктов
  • специалист в сфере гостеприимства
  • оформитель интерьера
  • специалист сельского туризма
  • дизайнер одежды
  • стилист, парикмахер
 www.rtrit.lv
Морская школа Латвийской морской академии
  • механик корабля
  • водитель корабля
 www.jurskola.latja.lv

Кстати, в прошлом году Латвийская конфедерация работодателей проводила опрос предпринимателей, в ходе которого удалось установить - среди рекомендованных работодателями профессионально-технических учебных заведений и колледжей первое место занял Рижский технический колледж, второе - Рижский государственный техникум, третье - Рижский техникум туризма и творческой индустрии.

Как мы видим, сегодня большинство профессиональных школ не имеют ничего общего со стереотипами о «гетто», где учатся те, кого не взяли в 10-й класс, а молодые люди всё чаще осознано выбирают обучение востребованным профессиям в среднеспециальных учебных заведениях.

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