Программист-ПТУшник и дизайнер из техникума: Есть ли жизнь после 9 класса?

ПТУ и «технари» долгое время являлись синонимами последней надежды всех двоечников, знаний которых не хватало для того, чтобы поступить в 10-й класс. Нам казалось, что подобные учебные заведения не дают студентам необходимую базу, а специальности, осваиваемые в средне-специальных учебных заведениях даже если и востребованы, то обязательно - низкооплачиваемы. Сегодня ситуация выглядит иначе - в то время, пока латвийские ВУЗы ежегодно выдают диплом о высшем образовании сотням юристов, «пиарщиков» и менеджеров, на рынке труда ощущается нехватка представителей многих профессий, которые получают выпускники училищ. Не стоит забывать и о том, что выпускники профессиональных школ вместе с профессией получают и среднее образование - а значит, смогут продолжить свой академический путь, если решат продолжить учёбу в университете.

Несколько десятков лет назад считалось, что учёба в так называемых ПТУ - удел «отстающих» подростков, которые не в состоянии освоить школьную программу и один из самых худших сценариев на пути к получению образования.

Сегодня студенты профессиональных училищ и школ получают не только среднее профессиональное образование, но и стипендию до 150 евро, а в 19-20 лет имеют специальность и опыт работы, приобретенный во время учебной практики.

Наиболее востребованными профессиями, представителей которых работодатели в 2017 году пытались найти с помощью Государственного агентства занятости, являлись водитель грузового автомобиля, повар, плотник, специалист по бетонным работам и подсобный рабочий.

Кроме того, всегда актуальны вакансии для строителей, специалистов по отделочным работам и т.д.

Говоря о самых востребованных специалистах на латвийском рынке труда, можно выделить программистов, психологов, руководителей проектов, связанных с информационными технологиями, консультантов по продажам и статистов.

Подобные специальности также можно освоить после 9 класса. А ещё - сделав выбор в пользу профессиональной школы, можно стать дизайнером, стилистом, техником машиностроения, бухгалтером, web-разработчиком, специалистом по рекламе, логистом, программистом, ассистентом стоматолога, пищевым технологом и даже механиком корабля!

Русский TVNET изучил все государственные профессиональные средние школы в Риге (а в некоторых даже побывал лично!). Мы также пообщались с преподавательским составом и вполне успешными выпускниками некоторых учебных заведений. Подробнее - в следующих публикациях, а пока предлагаем узнать чему и где в столице Латвии можно научиться уже после 9 класса.

учебное заведение специальности контакты Рижское Ремесленное училищe №3 делопроизводитель

сварщик

металлообработчик www.3arodskola.lv Рижский техникум искусств и медиа дизайнер интерьера

техник отделочных работ

специалист по визуальной рекламе

дизайнер одежды

столяр

видеооператор

web-разработчик

специалист по дизайну мультимедий

и т.д. www.rmmt.lv Рижский техникум стиля и моды парикмахер

стилист

визажист

специалист фото дизайна

специалист стиля одежды www.rsmt.lv Рижская Торговая профессиональная средняя школа коммерческий работник

специалист по логистике

специалист ресторанных услуг

специалист по обслуживанию клиентов

специалист общественного питания www.rtpv.edu.lv Рижский государственный техникум техник машиностроения

секретарь

бухгалтер

электрик

техник полиграфического производства

коммерческий работник www.rvt.lv Рижский первый медицинский колледж ассистент стоматолога

зубной техник www.rmk1.lv Рижский строительный колледж ассистент реставратора

техник архитектуры

техник инженерных коммуникаций

техник отделочных работ www.rck.lv Рижский технический колледж программист

специалист по компьютерным системам

специалист в сфере телекоммуникаций

секретарь

специалист по металлообработке

специалист по телемеханике и логистике

и т.д. www.rtk.lv Колледж предпринимательства Банковской высшей школы бухгалтер

коммерческий работник рекламных услуг www.koledza.ba.lv Рижский техникум туризма и творческой индустрии повар

технолог пищевых продуктов

специалист в сфере гостеприимства

оформитель интерьера

специалист сельского туризма

дизайнер одежды

стилист, парикмахер www.rtrit.lv Морская школа Латвийской морской академии механик корабля

водитель корабля www.jurskola.latja.lv

Кстати, в прошлом году Латвийская конфедерация работодателей проводила опрос предпринимателей, в ходе которого удалось установить - среди рекомендованных работодателями профессионально-технических учебных заведений и колледжей первое место занял Рижский технический колледж, второе - Рижский государственный техникум, третье - Рижский техникум туризма и творческой индустрии.

Как мы видим, сегодня большинство профессиональных школ не имеют ничего общего со стереотипами о «гетто», где учатся те, кого не взяли в 10-й класс, а молодые люди всё чаще осознано выбирают обучение востребованным профессиям в среднеспециальных учебных заведениях.