4 мая общественный транспорт Риги будет бесплатным

«Rīgas satiksme» информирует, что государственный праздник, 4 мая, жители и гости города смогут ездить в трамваях, троллейбусах и автобусах бесплатно. Также будут изменения в работе общественного транспорта, автостоянок и центров обслуживания клиентов.

Общественный транспорт

4 мая общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) будет курсировать по графику выходного дня.

Информируем, что 4 мая, в связи с праздничными мероприятиями Дня восстановления независимости Латвийской Республики и возможным увеличением пассажиропотока, по ряду маршрутов общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) будут курсировать транспортные средства большей вместимости.

В связи с мероприятиями, которые будут проходить 4 мая на Густава Земгале гатве у дворца культуры VEF, с начала и до конца движения будут внесены следующие изменения:

автобусы 48-го маршрута будут курсировать от конечного пункта «Саркандаугава» до остановки «ул. Тераудлиетувес» и обратно. От конечного пункта «Кладбище Плявниеки» движение автобусов будет организовано по маршруту до перекрестка Бривибас гатве и ул. Густава Земгала, далее по Бривибас гатве, ул. Виля Гелбес и далее по маршруту в направлении конечного пункта «Кладбище Плявники», расписание движения 48-го маршрута смотреть здесь, схему - здесь;

автобусный маршрут № 58 будет закрыт.

4 мая дополнительные рейсы будут организованы на следующих маршрутах общественного транспорта:

автобусных маршрутах №№ 3, 11, 12, объединенном 12/23/26 (следует через Каменный мост), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53;

трамвайных маршрутах №№ 1, 5, 7, 10 и 11;

троллейбусных маршрутах №№ 9, 12, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

Минибусы 4 мая и 5 мая будут курсировать по расписанию на воскресенье и выходные дни.

Ночной транспорт будет курсировать в ночь с 4-го на 5-е мая и с 5-го на 6-мая.

Центры обслуживания клиентов

4 мая все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

3 мая центр обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 49/53 будет работать с 8:00 до 17:00, остальные шесть центров обслуживания клиентов будут работать как обычно в рабочие дни – до 19:00.

5 мая центр обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 49/53 будет закрыт, остальные шесть центров обслуживания клиентов будут работать с 10:00 до 16:00 часов.

Юридические лица в предпраздничный день, 3 мая, будут обслуживаться в центре обслуживания клиентов на ул. Бривибас 191 с 8:00 до 16:00.

Автостоянки

4 мая рижскими муниципальными платными автостоянками, обслуживаемыми «Rīgas satiksme», можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. Кришьяня Валдемара, 5a, у Дома конгрессов, где за парковку нужно будут платить согласно действующим тарифам.

Напоминаем, что с 1 мая по 30 сентября работает платная автостоянка в Вецаки (зона V). Плата за пользование автостоянкой на территории зоны V – 2 евро за день. 1 мая и 4 мая этими стоянками можно будет пользоваться бесплатно.

В день матери, 13 мая, рижскими муниципальными платными автостоянками, обслуживаемыми «Rīgas satiksme», можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. Кришьяня Валдемара, 5a, у Дома конгрессов, где за парковку нужно будет платить согласно действующим тарифам.

4 мая общественный транспорт Риги будет бесплатным