Новая уловка мошенников: предлагают работу, чтобы получить доступ к интернет-банку

В передачу «Bez Tabu» обратилась пенсионерка (пожелала остаться анонимной), которая стала жертвой обманщиков. Женщина уверена, что пострадать могут и другие доверчивые люди, поэтому она хочет всех предупредить. Она считает, что главная цель мошенников - пенсионеры.

Пенсионерка разместила на портале ss.com объявление, что ищет работу. Вскоре ей позвонил молодой человек с предложением, пообещав почти 1000 евро. «На руки» женщина должна была получать 700 евро.



Объяснять, что для латвийских пенсионеров это огромная сумма - не нужно. Поэтому женщина вступила с потенциальным работодателем в переписку, после чего, тот попросил доступ к ее интернет-банку. Свою просьбу он пояснил тем, что якобы должен убедиться, что она не является должником.



«Он так красиво говорил ... я ему поверила, и дала эти коды, которые он попросил. Позже, «SMScredit» и «Vivus» прислали мне сообщение, что мою электронную почту сменили.

Я поняла, что он хотел взять в банке кредит».





Вероятнее всего, о настоящих намерениях мошенника, женщина догадалась только после того, как на ее имя был оформлен кредит. На этот раз ее спасло предупреждающее сообщение от компании быстрых кредитов, поэтому профиль был мгновенно заблокирован.



Обманщик позаботился об анонимности, отправив удостоверение личности, которое, скорее всего, ему не принадлежит. Мужчина также указал компанию, в которой он якобы работает. Вероятнее всего, он не подозревал, что такое предприятие действительно существует - страховая брокерская компания «Mūsu Domīnija» работает уже более 10 лет, и впервые получила звонок о предполагаемом мошенничестве.



«7 апреля получили информацию, что неизвестный мужчина использовал имя нашей компании в целях мошенничества. 9 апреля обратились в Госполицию с просьбой разобраться в ситуации. На данный момент, мы ждем решений от стражей порядка», - рассказывает член правления «Mūsu Domīnija» Рихард Звирбулис.

В полиции предупреждают, что на сегодняшний день такой вид мошенничества, как оформление кредитов на чужое имя, является очень популярным.

Таким способом представители криминального мира могут быстро и легко получать прибыль. А людей, которые добровольно делятся конфедициальными данными, очень много.



Журналисты «Bez Tabu» на портале ss.com разместили «фейковое» объявление о поиске работы пенсионером, и уже к вечеру получили сообщение с того же самого номера. Работодатель, вероятнее всего, почувствовав уловку, так и не предоставил более подробную информацию о работе.