Сезон дорожных ремонтов начался: в Латгалии ввели ограничения движения

В связи с началом сезона дорожно-строительных работ VAS «Latvijas Valsts ceļi» предупреждает об ограничениях движения на дорогах Латвии. Часть из них касается Латгалии.

В Латгале ремонты начались на нескольких участках дорог. На дороге Краслава-Прейли-Мадона от Башки до Прейли располагаются 8 участков регулируемых светофорами, проехать которые можно за неполный час. Тем, кто направляется из Риги в Аглону и в Ригу из Аглоны, советуют воспользоваться Даугавпилсским шоссе (А6), дорогами Вишки-Ницгале и Резекне - Даугавпилс.

На трассе Краслава-Прейли-Мадона на участке от Стеки до Аташиене установлены 7 светофоров, которые можно проехать за неполный час.

Действуют ограничения и на дороге Карсава-Лудза-Эзерниеки на участке от Пушмуцова до Лудзы (3 светофора).

Регулируют движение светофоры и на мосту через Даугаву на Даугавпилсской объездной дороге.



Более подробная информация об ограничениях на латвийских дорогах доступна на сайте VAS «Latvijas Valsts ceļi» - www.lvceli.lv.