Хирург Детской больницы не заметил перелома и отправил подростка мучиться домой

Мама привезла в Детскую больницу свою 13-летнюю дочь с травмированной рукой. Дежуривший детский хирург руку осмотрел, подергал и разрешил ехать домой. Позже оказалось, что одна из костей руки сломана и по возможности скорее необходимо наложить гипс, рассказала передача «Bez Tabu».

В больнице девочке сделали рентген, позже вышел врач и прощупал руку. По заверению мамы, во время осмотра дочь вскрикнула, но врачу это не показалось подозрительным. Ничего не пояснив, он отправил ребенка к сестричке сделать перевязку.

Боль не проходила, и на следующий день семья вновь отправилась в Детскую больницу за рентгеном.

В заключении черным по белому было написано - перелом. Пошли к врачу, а он удивляется, где пострадавшая была вчера.

Мама пояснила, что тут и была, только на приеме у другого хирурга.

Мама очень раздосадована хирургом, который не разглядел перелома и заставил ребенка всю ночь мучиться с болью.

Представитель больницы Вита Штейна отметила, что врач выполнил свою работу частично: нарушение не констатировано, но такое отношение неприемлемо.

Опрошенные хирурги вступились за коллегу, отметив, что на конкретном снимке, возможно, тоже не разглядели бы перелома. Радиолог работает в больнице до 18:00, позже есть дежурный радиолог, которого привлечь хирург не посчитал нужным.

Передача отмечает, если в течение года у врача есть два дисциплинарных нарушения, можно рассматривать вопрос о его увольнении.

Скорее всего за этот случай будет вынесено дисциплинарное наказание, рассказала Штейна.

В тот день в Детской больнице дежурил Юрис Швеклис, который и раньше попадал под прицелы СМИ. Журналисты путем эксперимента выяснили, что за небольшое вознаграждение он выписывает психотропные вещества.

По информации «Bez Tabu» у Швеклиса за последний год уже есть дисциплинарное нарушение.

Руководство больницы еще рассмотрит вопрос об увольнении названного хирурга.