Опрос: каждый четвертый латвиец отметит праздник Белой скатерти

В этом году в Латвии праздник Белой скатерти планируют отмечать 25% жителей, свидетельствует опрос, проведенный компанией «Kantar TNS» в конце апреля.

Праздник Белой скатерти как способ отмечать годовщину восстановления независимости Латвии появился сравнительно недавно, но его отмечает все больше людей, сообщили организаторы опроса.

Если в прошлом году праздник Белой скатерти планировали отмечать 15% жителей Латвии, то в этом году уже 25%.

Праздник планирует отмечать каждая третья латышская семья и каждая восьмая нелатышская семья. Популярность праздника выше в Рижском регионе и Земгале, где также больше латышских семей.

49% опрошенных среди тех, кто планирует отмечать праздник, будут делать это в кругу семьи или друзей, 37% посетят публичные мероприятия, 31% приготовят специальные блюда и постелят на стол белую скатерть, 19% отметят праздник на природе, а 11% в этот день просто отдохнут.

В опросе принимали участие 805 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.