В четверг потеплеет до +24 градусов; вечером возможны грозы

В четверг Латвию с юга пересечет теплый атмосферный фронт, но уже к вечеру Курземе достигнет холодный фронт, под влиянием которого образуются грозовые ливни, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночь на четверг пройдет без осадков. Облаков будет мало, но постепенно, начиная с юго-запада страны, облачность увеличится. Ожидается безветрие, температура воздуха опустится до 0..+7 градусов, местами образуется туман.

Днем ожидается частичная облачность, в Курземе возможна облачная погода, где пройдут дожди. Кратковременные осадки возможны по всей стране, а к вечеру ожидаются и грозы.

Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит от +10 градусов на курземском побережье Рижского залива до +24 градусов на юге страны.

В Риге 3 мая ожидается переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, поздним вечером - гроза. Ночью ветра не будет, а воздух остынет до +7 градусов в центре города и до +3..+5 градусов в пригороде. Днем порывы восточного, юго-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +22 градусов.