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В Латвии закончилась эпидемия гриппа

LETA
Фото: AFP / LETA

С завтрашнего дня, 3 мая, Центр профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ) объявляет об окончании эпидемии гриппа, сообщила представитель центра Саманта Чапковска.

По данным мониторинга гриппа и острых инфекций верхних дыхательных путей, за последние две недели количество пациентов, которые обращались за медицинской помощью с гриппом, ни на одной из участвующих в мониторинге территорий не превысило 100 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе распространение гриппа по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 74%.

Циркуляция вируса еще продолжается, и на прошедшей неделе случаи заболевания гриппом еще регистрировались в Даугавпилсе, Гулбене, Елгаве, Юрмале, Лиепае и Риге.

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