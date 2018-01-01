Когда не проверяют факты: «полицейский» запретил возлагать цветы к памятнику Свободы

На прошедших выходных довольно большую бурю в социальных сетях создала запись одной женщины, которая рассказала, что полицейский запретил ребенку возложить к памятнику Свободы букет одуванчиков. Люди, не проверив факты, обратились с претензиями к муниципальной полиции Риги. Однако позднее оказалось, что произошло недоразумение и у произошедшего вообще нет никакой связи с полицией - возлагать цветы запретил солдат, который заботился о том, чтобы не мешали церемонии смены почетного караула.

30 апреля в социальной сети «Twitter» женщина сообщила, что ее дочь хотела возложить букет одуванчиков к памятнику Свободы, однако полицейский не разрешил это сделать. Сообщение женщины привлекло большое внимание общественности.

«Сегодня моя дочь хотела возложить собранный букет одуванчиков к памятнику Свободы. Полицейский не дал. Дочь испугалась. Если наши символы будут так далеки и недоступны и в дальнейшем, то таким будет и латышский патриотизм. Далекий. Или издалека», - написала женщина в «Twitter».

Правда, после того, как в социальных сетях муниципальную полицию Риги завалили обвинениями, выяснилось, что это был совсем не «полицейский».

Meita šodien gribēja nolikt salasīto pieneņu pušķīti pie Brīvības pieminekļa. Policists neļāva. Meita sabijās. Ja arī turpmāk mūsu simboli būs tik tāli un neaizsniedzami, tāds būs arī latviešu patriotisms. Tāls. Vai no tālienes.— Austra Jāvalde (@Austra) 30 апреля 2018 г.

Как пояснили в Министерстве обороны, произошедшее - недоразумение, никому возлагать цветы к монументу не запрещено.

Солдат Национальных вооруженных сил, отвечающий за безопасность почетной охраны памятника, подошел к конкретным лицам и проинформировал, что вскоре произойдет церемония смены караула, во время которой находиться непосредственно вблизи памятника не стоит.

После церемонии любой человек мог возложить цветы к памятнику.

Минобороны уже связалось с матерью ребенка и принесло извинения за сложившуюся ситуацию, так как, очевидно, солдат недостаточно понятно изложил причину, почему в конкретный момент находиться вблизи памятника было нельзя. С конкретным солдатом и его коллегами НВС провели разговор превентивного характера.

После появления записи в интернете объявилось несколько «борцов за справедливость», которые высказывали муниципальной полиции обвинения и даже призывали к своеобразной акции - пойти и возложить букеты одуванчиков к памятнику Свободы. Только потом выяснилось, что у муниципальной полиции Риги с произошедшим инцидентом нет абсолютно никакой связи.