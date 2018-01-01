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Когда не проверяют факты: «полицейский» запретил возлагать цветы к памятнику Свободы

Русский TVNET
Фото: Edijs Pālens / LETA

На прошедших выходных довольно большую бурю в социальных сетях создала запись одной женщины, которая рассказала, что полицейский запретил ребенку возложить к памятнику Свободы букет одуванчиков. Люди, не проверив факты, обратились с претензиями к муниципальной полиции Риги. Однако позднее оказалось, что произошло недоразумение и у произошедшего вообще нет никакой связи с полицией - возлагать цветы запретил солдат, который заботился о том, чтобы не мешали церемонии смены почетного караула.

30 апреля в социальной сети «Twitter» женщина сообщила, что ее дочь хотела возложить букет одуванчиков к памятнику Свободы, однако полицейский не разрешил это сделать. Сообщение женщины привлекло большое внимание общественности.

«Сегодня моя дочь хотела возложить собранный букет одуванчиков к памятнику Свободы. Полицейский не дал. Дочь испугалась. Если наши символы будут так далеки и недоступны и в дальнейшем, то таким будет и латышский патриотизм. Далекий. Или издалека», - написала женщина в «Twitter».

Правда, после того, как в социальных сетях муниципальную полицию Риги завалили обвинениями, выяснилось, что это был совсем не «полицейский».

Как пояснили в Министерстве обороны, произошедшее - недоразумение, никому возлагать цветы к монументу не запрещено.

Солдат Национальных вооруженных сил, отвечающий за безопасность почетной охраны памятника, подошел к конкретным лицам и проинформировал, что вскоре произойдет церемония смены караула, во время которой находиться непосредственно вблизи памятника не стоит.

После церемонии любой человек мог возложить цветы к памятнику.

Минобороны уже связалось с матерью ребенка и принесло извинения за сложившуюся ситуацию, так как, очевидно, солдат недостаточно понятно изложил причину, почему в конкретный момент находиться вблизи памятника было нельзя. С конкретным солдатом и его коллегами НВС провели разговор превентивного характера.

После появления записи в интернете объявилось несколько «борцов за справедливость», которые высказывали муниципальной полиции обвинения и даже призывали к своеобразной акции - пойти и возложить букеты одуванчиков к памятнику Свободы. Только потом выяснилось, что у муниципальной полиции Риги с произошедшим инцидентом нет абсолютно никакой связи.

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