Предупреждают о сбоях в работе системы э-здоровья

В связи с предстоящими работами по улучшению в ближайшее время в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) могут возникнуть сбои, сообщила агентству ЛЕТА представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

Она напомнила, что система разрабатывалась десять лет назад и частично не соответствует современным требованиям, поэтому нужны улучшения.

Чтобы не создавать неудобств в работе фармацевтов и аптечном обслуживании, НСЗ просит в мае выписывать на компенсируемые лекарства бумажные рецепты или дополнительно к электронному рецепту выдавать пациенту его распечатку.

Команда специалистов СЭЗ благодарит врачей и пациентов за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства. НСЗ подчеркивает, что возможность пациентов без помех получить лекарства - это приоритет учреждения, и специалисты работают над улучшением системы постоянно, в том числе в вечерние, ночные часы и в выходные дни.

Сегодня в СЭЗ вновь вновь наблюдаются помехи, были они и на прошлой неделе, в связи с чем Латвийская ассоциация семейных врачей уже заявила о готовности провести акцию протеста.