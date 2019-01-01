Перевод школ на латышский язык оспорили в Конституционном суде

Председатель правления «Партии действия» и бывший депутат Сейма Игорь Мельников в Конституционном суде оспорил поправки к Закону об образовании, предусматривающие переход на обучение на государственном языке, сообщает агентство ЛЕТА.

Мельников призвал суд оценить, соответствуют ли поправки пунктам Сатверсме 1, 91 и 112, а также нескольким международным конвенциям.

Пункт 1 Сатверсме устанавливает, что Латвия - независимая демократическая республика, в 91-м пункте сказано, что все люди в Латвии равны перед лицом закона и суда и права человека реализуются без какой-либо дискриминации. В свою очередь в 112-м пункте сказано, что у любого есть право на образование, а государство обеспечивает возможность бесплатного получения основного и среднего образования.

Коллегия Конституционного суда в составе трех судей до 20 мая рассмотрит заявку Мельникова и примет решение о заведении дела или об отказе. Соответственно закону, коллегия может продлить срок принятия решения до двух месяцев.

Пока что Конституционный суд других заявлений по поводу поправок к Закону об образовании не получал. В конце марта партия «Согласие» сообщила, что может обратиться в суд по этому вопросу.

Как уже писал Русский TVNET, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Разработанные Министерством образования и науки поправки предусматривают проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно поправкам, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы.

В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.