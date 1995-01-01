Президент провозгласил поправки о выплате пособий овдовевшим пенсионерам

Президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о государственных пенсиях, которые предусматривают выплату в течение года супругам умерших пенсионеров пособия в размере 50% от их пенсии.

Поправки предусматривают также выделение похоронного пособия в полном размере пенсии умершего за два месяца. В размер этого пособия не входят доплаты за стаж до 1996 года, так как они не являются составной частью пенсии, но планируется внести в закон изменения, предусматривающие включение этих доплат в похоронное пособие.

Согласно поправкам, с 1 июля 2018 года размер доплат за один год стажа соцстрахования составит 1,5 евро для тех, кому пенсия по возрасту была начислена до конца 1995 года, и для тех, кому пенсия по инвалидности была начислена и необходимый для пенсии по старости возраст был достигнут до конца 1995 года.

На увеличение доплат в 2018 году потребуется дополнительно 1,03 млн евро, в 2019 году - 2,05 млн евро, а на увеличение похоронного пособия в 2019 году - 1,8 млн евро.

Для выплаты пособий супругам умерших пенсионеров потребуется примерно 8 млн евро в год.