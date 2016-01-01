На должность гендиректора СГД претендуют 19 кандидатов

Заявки на конкурс на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) подали 19 кандидатов, сообщила в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

«Насколько мне известно, заявки подали 19 кандидатов. Так что будет из чего выбирать», - сказала министр, отметив, что более подробной информации в ее распоряжении нет, так как конкурс организует Государственная канцелярия.

В то же время министр выразила удовлетворение в связи с большим интересом претендентов к этой ответственной должности.

Срок подачи заявок на конкурс на должность гендиректора СГД завершился в среду, 2 мая. Сегодня в 14.40 директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис проведет пресс-брифинг, а в 15.00 конкурсная комиссия приступит к оценке кандидатов.

Как сообщалось, в ночь на 10 марта скоропостижно скончалась прежний гендиректор СГД Илзе Цируле, которая возглавляла учреждение с ноября 2016 года. И.о. гендиректора налоговой службы в настоящее время является директор налогового управления Даце Пелека.