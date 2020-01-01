Ставку НДС на компенсируемые медикаменты не понизят

Сейм решил не передавать на рассмотрение комиссиям предложение депутатов оппозиционного «Согласия» снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на компенсируемые медикаменты до 5%.

«Согласие» предлагало внести в закон о НДС поправки, согласно которым пятипроцентная ставка налога на компенсируемые медикаменты будет применяться с 2020 года до конца 2022 года.

Цель предложенных поправок - снизить цены на лекарства, включенные в список компенсируемых, «чтобы жители Латвии могли улучшить не только свое здоровье, но и качество жизни в целом, и чтобы эти лекарства стали для них доступнее», говорится в аннотации к законопроекту.

Как подчеркивают авторы поправок, установленная в Латвии ставка НДС на рецептурные лекарства, в том числе компенсируемые, в размере 12% - одна из самых высоких в Европе.

В Литве, например, она составляет 5%, в Эстонии - 9%, в Бельгии и Греции - 6%, в Венгрии и Хорватии - 5%, в Испании - 4%, в Швейцарии - 2,5%, во Франции - 2,1%, а в Швеции, Великобритании и на Мальте - 0%.