В Латвии 100 - 300 тысяч человек, которым придется делать взносы медстрахования самостоятельно

Добровольные взносы за государственное медицинское страхование будут относиться к 100-300 тыс. человек, сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.

Автоматически государственное обязательное медицинское страхование будет полагаться социально уязвимым группам населения и лицам, за которых платятся взносы социального страхования в полном размере.

Добровольно взносы смогут платить люди, которые не будут застрахованы автоматически. Добровольные взносы можно будет вносить раз в год. В этом году размер платежа составит 51,60 евро, и внести его можно будет с сентября.

«Та часть населения, которая не страхуется автоматически, сможет вносить взносы с 1 сентября. Это можно будет сделать перечислением на счет Госказны или на месте», - сообщила Чакша.

В системе электронного здравоохранения будет видна информация, должен ли человек платить взносы и в каком размере.

Если человек не будет вносить добровольные взносы за медицинское страхование, ему будет доступен только базовый набор услуг, а именно, первичное здравоохранение, в которое не входят ни консультации у специалистов, ни обследования.

Согласно подсчетам Минздрава, автоматическое страхование не положено примерно 100-300 тыс. человек, но точное число будет известно позже, когда будет обобщена информация из более чем 20 баз данных.

«Введение системы медицинского страхования является важным шагом для стабилизации системы финансирования здравоохранения в целом», - отметила министр.

Как сообщалось, во вторник правительство рассмотрит разработанные Минздравом принципы медицинского страхования. Проект правил предусматривает, что обязательные взносы государственного социального страхования за медицинское страхование не будут накапливаться для конкретного налогоплательщика, а будут использоваться солидарно, то есть по принципу «здоровый платит за больного».

Сумма взноса, если она соответствует установленным требованиям, не будет влиять на объем предоставляемых в рамках обязательного государственного медицинского страхования услуг, то есть объем оплачиваемых государством услуг будет одинаковым для всех застрахованных независимо от размера взносов.