День под Валмиерой: «Лабиринт ужасов», скульптуры 18+ и игры для детей и взрослых

Длинные майские выходные радуют прекрасной погодой, поэтому многие жители выбираются из городов на природу, путешествуют по стране и за ее пределами. Выбрать направление для путешествия даже внутри страны не так и просто - пусть Латвия и маленькая страна, но она богата на достопримечательности и интересные места. Обычно в этом помогают интернет-поисковики и советы знакомых, а иногда просто достаточно ткнуть в карту страны и отталкиваться уже от этой точки. Так и поступил корреспондент Русского TVNET, решивший отправиться в однодневную поездку, на этот раз - в Видземе.

Изначально целью путешествия стала Валмиера - небольшой, но красивый городок, однако хотелось не просто погулять по городу, но и увидеть то, что ускользало от внимания ранее. Несколько минут «гугления», и мы находим некий «Беверинский парк деревянных скульптур», находящийся в 11 километрах от города. Учитывая наличие ребенка, которого все-таки больше интересуют развлечения, чем архитектура, решено - едем!

На входе в парк нас встретила радужная хозяйка, которая рассказала о парке, о имеющихся в нем лабиринтах, а также о том, что в определенные места детям ходить не стоит, иначе потом будет «много неудобных вопросов». Кроме того, она взяла деньги за вход - по 6 евро с каждого взрослого и по 4 евро с ребенка.

FOTO: TVNET

Сам парк представляет собой огромную поляну с большим количеством деревянных скульптур и игр на свежем воздухе - начиная от боулинга и мешочков с песком, которые нужно с расстояния забрасывать на леску, и заканчивая качелями, гамаками для отдыха, новусом, ходулями и батутом. Игр на самом деле много, каждый найдет себе развлечение по душе - к примеру, дети сразу же увлеклись игрой в деревянные крестики-нолики, тогда как взрослые попытались совладать с ходулями, сыграли пару партий в новус и прошли полосу препятствий из двигающихся мешков с песком.

FOTO: TVNET

Отдельного внимания заслуживают скульптуры, вырезанные из бревен - здесь вам и семейство Симпсонов, и Флинстоуны, и Миньоны, есть даже деревянные пушки, стреляющие деревянными же ядрами. Нужно отдать должное создателю скульптур - автор явно стремился не к портретному сходству героев, а, скорее, к карикатурности. Забавно - именно этим словом описывают парк люди, побывавшие там. И да, это действительно забавно и необычно!

FOTO: TVNET

FOTO: TVNET

Изюминкой парка же являются лабиринты - детский «Лабиринт ужасов» и лабиринт для взрослых, вход в который закрыт для детей. Конечно, охраны на входе нет, вы можете рискнуть и отвести туда свое чадо, но тогда вам предстоит ответить на сотни далеко не самых удобных вопросов. К примеру, что делают дяди и тети, что это выросло у Шрека или Йоды, почему телепузики изображены в мультике несколько другими и что нужно прикладывать к этой доске, чтобы определить размер. Да-да, совсем не руку!

FOTO: TVNET

В лабиринте можно легко «застрять» на полчаса, спокойно исследуя деревянные скульптуры, ведь каждый раз за поворотом ждет сюрприз. Все-таки «забавно» - слово, идеально описывающее это место. Возможно, кому-то непристойные истуканы покажутся слишком пошлыми, кому-то, слишком грубыми. Но они действительно забавны!

FOTO: TVNET

Не останутся обделенными и дети - «Лабиринт ужасов» представляет собой сказку в лесу - там и скелеты, и летучие мыши с пауками, дом Бабы Яги с метлами, да и сама она тоже присутствует. А особо смелые даже могут примерить наряды этой героини сказок.

Отмечу, что приезжать все-таки стоит пораньше - на исследование лабиринтов и поляны со скульптурами и играми уйдет порядка двух часов, а если еще и увлечься играми, то день пролетит незаметно.

FOTO: TVNET

FOTO: TVNET

К минусам можно отнести отсутствие питания - рядом нет ни кафе, ни магазинов. Впрочем, никто не мешает взять еду с собой и устроить пикник прямо в парке. Аренда стола со скамейками под навесом обойдется всего в 1 евро.

FOTO: TVNET

Если вы решите отправиться в этот парк, не будьте одиночками - смело берите друзей и знакомых. Активный отдых в хорошей компании, новые впечатления и свежий воздух - что может быть лучше?