Минибусы, где не будут действовать скидки, изменят цвет и номера

С 7 мая на большинстве маршрутов минибусов пассажиры смогут использовать скидки, предоставляемые Рижской думой на общественный транспорт. Для удобства пассажиров, начиная с 7 мая, минибусы, в которых действуют скидки РД, сохранят привычный бело-голубой цвет. Те микроавтобусы, в которых остается действующая система расчетов за проезд будут называться экспресс-бусами и станут бело-оранжевого цвета, а номера их маршрутов будут начинаться с 300.

По маршрутам экспресс-бусов №№300 Привокзальная площадь – Вецдаугава, 316 Центр – Кенгарагс, 322 Центральная станция – Аэропорт, 336 Улица Базницас – Золитуде, 338 Иманта – Плявниеки, 370 Иманта – Плявниеки сохранится нынешний порядок оплаты и стоимость проезда в размере 1,15 евро.

На маршрутах минибусов – №№203 Югла–Плявниеки; 204 Центр–Югла; 206 Автовокзал–Межциемс; 209 Пурвциемс–Румбула; 214 Центр–Дрейлини; 224 Привокзальная площадь – Мангальсала; 233 Центр – Зиепниеккалнс; 237 Эспланада – Иманта; 241 Центр – Аэропорт; 244 Центральная станция – Ильгуциемс; 246 Даугавгрива – Плявниеки; 246a Центр – Даугавгрива; 263 Межциемс – Шампетерис; 271 Больница им. П.Страдыня – больница «Gaiļezers» можно будет использовать все скидки, предоставляемые Рижской думой.

Rīgas satiksme напоминает, что по решению Рижской думы бесплатно общественным транспортном могут пользоваться:

школьники, учащиеся профшкол, многодетные родители (5+ детей), неработающие пенсионеры, инвалиды 3-й группы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лица, которые старше 75 лет, политически репрессированные, живущие в социальных центрах лица, дети-сироты, дошкольники, все пассажиры в праздничные дни – 4 мая, 23 и 24 июня, 18 ноября, 31 декабря, 1 января и в День Риги (суббота и воскресенье августа), полицейские в форме при исполнении своих обязанностей.

В свою очередь частичную льготу на проезд имеют:

студенты, родители многодетных семей, работающие пенсионеры, педагоги и технические работники образовательных учреждений, социальные работники Департамента благосостояния Рижской думы, вовлеченные в лечебный процесс лица, имеющие Карту рижанина.

Также информируем, что с 7 мая, на основании оценки пассажирского потока, будут изменения в графике движения на маршрутах минибусов № 300 и 224 в рабочие дни, по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.