Парламент запретил вовлекать детей в военные лагеря в России

Сейм принял сегодня в окончательном чтении предложенные Карлисом Сержантсом (СЗК) поправки к закону, запрещающие вовлекать детей в военные лагеря в России и некоторых других странах.

Исключением являются мероприятия военного характера, организуемые партнерами Латвии по НАТО и ЕС и некоторыми другими государствами.

Принято и связанное с этим предложение о том, что ребенок может принимать участие в мероприятиях, не несущих угрозы для государства. Изменения внесены в закон о защите прав детей.

Как сообщалось, учащиеся латвийских школ несколько раз участвовали в российском военном лагере «Союз. Наследники победы», который организуют организация «Доблесть Отечества» и ветераны военной разведки. Группу из Латвии традиционно организовывал ветеран афганской войны Сергей Иванс.

Как ранее заявила Полиция безопасности, в таких лагерях внушается поддержка российской интерпретации истории и геополитических интересов России, что может противоречить национальным интересам Латвии.